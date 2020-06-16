ليبيا – أعلنت الحكومة الايطالية أن وزير الخارجية لويجي دي مايو سيتوجه الى تركيا غداً الاربعاء، بعد زيارته لمدينة لوغانو السويسرية اليوم الثلاثاء.

الخارجية الإيطالية لم تكشف بعد عن أجندة الزيارة وفقاً لوكالة “آكي” الإيطالية الا أنه من المؤكد أن تطغى الأزمة الليبية على المحادثات فضلاً عن العلاقات الثنائية واعادة فتح خطوط الطيران بين البلدين.

وبدورها كتبت وزارة الخارجية التركية على موقعها الالكتروني أن زيارة دي مايو تأتي استجابة لدعوة نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو.

ووفق الخارجية التركية سيم خلال اللقاءات بحث العلاقات الثنائية بين تركيا وإيطاليا وعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي كما سيتم تبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية الحالية بالإضافة إلى مكافحة جائحة كوفيد-19.