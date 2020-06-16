ظريف: سنعمل مع أصدقائنا على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا

ظريف: سنعمل مع أصدقائنا على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا

إيران – أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا.

وقال الوزير الإيراني لوكالة “سبوتنيك” عقب وصوله اليوم إلى موسكو: “نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا، ولسوريا خط ائتماني في إيران، ونحن وأصدقاؤنا سنعمل على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا، وسنفعل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا”.

وعن لقاء أستانا، قال ظريف: “ستعقد أستانا في أول فرصة ممكنة”.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد قام مؤخرا بزيارة إلى تركيا التقى خلالها وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

وقال الوزير الإيراني خلال المؤتمر الصحفي، إن إيران تتشارك وجهات النظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، معربا عن الدعم لحكومة الوفاق الوطني.

المصدر: “سبوتنيك”