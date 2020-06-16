إسبانيا – تضامن النجم البرازيلي لريال مدريد الإسباني بكرة القدم، مارسيلو، مع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية، التي اندلعت مؤخرا بعد وفاة الأمريكي من أصل إفريقي، جورج فلويد، بسبب عنف الشرطة.

وجثا مارسيلو على ركبته بعدما سجل الهدف الثالث لفريقه في المباراة التي جمعته أمام إيبار مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

وفور تسجيله الهدف سارع مارسيلو إلى الجلوس على ركبته في إشارة واضحة إلى الشعار الذي ترفعه حركة “حياة السود مهمة” المناهضة للعنصرية.

وشهدت اللقطة تفاعلا كبيرا في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط موجة من الاحتجاجات على القتل العنصري الذي تعرض له جورج فلويد في مدينة مينيابوليس في الخامس والعشرين من مايو المنصرم.

وانتهت المباراة بثلاثية مقابل هدف وحيد، لصالح الريال، وبهذه النتيجة، واصل الفريق الملكي ملاحقته للمتصدر، برشلونة، ليعيد الفارق معه إلى نقطتين ويواصل الصراع على لقب الدوري الإسباني للموسم الحالي، بعد التوقف الذي فرضه تفشي فيروس كورونا.

المصدر: “تويتر”