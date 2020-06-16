ليبيا – أكدت المحامية التونسية وفاء الشاذلي أنها لن تستطيع السكوت على الجهالة والاستخفاف اللذان فاقا الحدود، مشيرةً إلى أن بعض الخونة يروجون أن الجيش هو من يرتكب الوحشية ضد الليبيين.

الشاذلي قالت في تدوينه لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “قرأت التعليقات؛ فما راعني الآن أجد البعض من المتخلفين والخونة يعتبرون أن الجيش النظامي جيش الدولة الوطنية هو من يرتكب الإرهاب وَالوحشية ضد الليبيين”.

وأضافت “يدعون أن الجيش يرتكب هذه الفظائع وآخرها المقابر الجماعية بترهونة ولم أستطع السكوت وعدم الإجابة فالجهالة والاستغفال فاقا كل الحدود”.

وتابعت “للتوضيح وبكل حياد وكمراقبة للوضع من بلد آخر، شاهدنا دخول الجيش لترهونة وسرت وكل مكان يحرره بالزغاريد والرايات والاحتفالات ورأينا دخول عصابات السراج وأصر على هذه التسمية وبكل تجرد لأننا رأينا دعوات الاستغاثة التي يطلقها الليبيون مع دخول هذه الميليشيات التي تعيث فسادا في البيوت والمؤسسات والمطارات والبنية التحتية ولم يسلم منها لا البشر ولا الزرع ولا الشجر ولا الحيوانات”.

وأشارت إلى أن هناك من الضحايا تونسيين هربوا من هول الإجرام والإرهاب ولازالوا تحت الصدمة من فظاعة ما عايشوه مع دخول الميليشيات للبلد الذي كانوا فيه بأمان تحت راية الجيش.

كما تساءلت: “من لم يشاهد مقاطع فيديو توثق احتلال المرتزقة للمنازل بطرابلس؟ من لم يتألم وبحرقة لما تحرق منازل ترهونة تحت التكبير الميليشياوي؟ باختصار شديد؛ قارنوا بين ظروف عيش أهل بنغازي وما يعيشه أهل طرابلس من مسلسل رعب يومي والعالم كالعادة يتشدق علينا بالشرعية والمدنية، إلى متى سيتواصل مسلسل الظلم والقهر العالمي لليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة؟”.