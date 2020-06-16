ليبيا – قال مدير عام مركز طبرق الطبي فرج عبدالله الجالي إنه لغاية الآن لم يتم تسجيل أي حالة إصابة بفيروس كورونا في طبرق، مشيراً إلى أنه تم خروج مجموعة من العالقين في حجر الفنادق ويبلغ عددهم ما يقارب الـ 1339 عالق.

الجالي أشار في مداخلة لبرنامج”بالمرصاد” الذي يذاع على قناة”ليبيا روحها الوطن” أمس الإثنينو تابعتها صحيفة المرصد إلى أن الوباء تفشى في مصر و أي شخص يأتي منها يحمل خطورة على ليبيا بشكل عام .

وأردف”الأيام الماضية جاءت 3 رحلات طيران وموجودين في الحجر الفندقي كلهم من مدن ليبيا مختلفة تم إجراء المسحات و تتنظر النتائج الاولية بعد الرحلة المدة الماضية كانت في البيضاء و كانت هناك حالة وخطورة في الأخوة العالقين في الخارج وأغلب الأخوة العالقين في مصر يتم تحديد مكان قريب لهم من ليبيا كقرى سياحية ليتم حجرهم هناك لمدة اسبوعين ومن ثم ننسق حتى ياتوا لليبيا و بعد اجراءات المسحات الأولى و الثانية يمكن أن يدخلوا لليبيا”.

وذكر أن الوضع الصحي والامني وإمكانيات الدولة معروف لدى الجميع وللأسف الحجر الصحي لم يطبق و العائلات تدخل و تخرج للمدن دون رقيب، مبيناً أنهم يحاولون تقليل الإصابات التي ستدخل ليبيا.

كما أوضح أن الإجراءات التي يجب أن تتخذ للعالقين بمصر أولاً يتم الحجر عليهم وأخذ المسحة الاولى و بعد 14 يوم تأخذ المسحة الثانية إن كانت امورهم الصحية جيدة يتم تصنيفهم على البلديات و يتم التنسيق مع الجانب المصري و شركات النقل لنقلهم من مكان الحجر مباشرة إلى مدينته على أن يتم حجره لـ 14 يوم في مدينته بمكان مخصص بمنزله.

ونوّه إلى أن ما يجري حالياً هو نوع من العشوائية فالأشخاص يدخلون للمدندون رقابة على الفنادق أو الحجر، واصفاً التنسيق الدخول إلى ليبيا بـ”السيء” فالطريقة التي تحدث الآن والدخول من مصر سينتشر الوباء في المنطقة الشرقية.

وأكد على ضرورة تنفيذ حجر المدن لأنه بالطريقة التي تتم حالياً من المتوقع أن يكون هناك زيادة بالأعداد لذلك يجب تطبيق حجر المدن بالشكل الصحيح و إلا سيخرج الموضوع عن السيطرة أكثر مما هو عليه حالياً.

كما إستطرد حديثه:” دخلنا بحدود الـ 400 حالة في ليبيا و كم كل منهم خالط و كم تنقلوا من الشرق للغرب يجب تفعيل حجر المدن و إغلاق صالات الافراح و المقاهي و الاسواق الناس تأخذ الامر باستهزاء حتى الطاقة الاستيعابية عندنا و الاطباء لا يوجد من يغطي و سيكون صعب عليهم لأنه لا يوجد عناصر طبية بشرية، المواطن يجب أن يشعر بخطوة الموضوع و يساعدنا”.

وعلق على مطالبة اللجنة الإستشارية طبرق بإقامة حجر في قرى سياحية في مصر وإن تم إتخاذ قرار بالأمر” ما زال لم يردون علينا من واقع تجربة في رمضان استقبلنا 340 عالق كلهم نتائجهم سلبية لأنهم كانوا محجورين بمطروح بشقق وأوضاعهم جيدة و لكن الأن من أتى عن طريق الطيران كانوا في الإسكندرية و القاهرة و مخالطين و خرج منهم اصابات، الموجودين في القاهرة و الإسكندرية الليبين ينحجروا في قرى 14 يوم و يؤمن لهم كل شيء و بعدها يأتوا لليبيا و يحجرون في بلدياتهم لـ 14 يوم و نقوم بالتحاليل لتجنب أي خطورة”.

وأوضح أنه في حال الموافقة على مقترح القرى السياحية سيتم التنسيق ومعرفة العدد الذي يستوعبه أي فندق، كاشفاً أن أغلب القادمين من مصر ودخلوا لليبيا كان لهم علاقات شخصية مع جهات معينة.

ختاماً رأى أنه لغاية الآن من الممكن تفادي إنتشار الوباء أكثر من خلال التنسيق بين الحجر المنزلي و حجر المدن مع العلم أن المواطنين هم المسؤولين بالدرجة الأولى عن طريق تطبيق الحظر بالشكل المطلوب، مؤكداً على ضرورة إستمرار توعية المواطن ليدرك أهمية الحجر المنزلي.