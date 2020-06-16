“نيران صديقة” تحرم إشبيلية من الفوز على ليفانتي في اللحظات الأخيرة

“نيران صديقة” تحرم إشبيلية من الفوز على ليفانتي في اللحظات الأخيرة

إسبانيا – اكتوى إشبيلية بالنيران الصديقة خلال المباراة التي جمعته مع مضيفه ليفانتي امس الاثنين، في افتتاح منافسات الجولة الـ29 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، وانتهت بالتعادل 1-1.

وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة 46 عن طريق الهولندي لوك دي يونغ، وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بثلاث دقائق سجل مدافع إشبيلية، البرازيلي دييغو كارلوس بالخطأ في شباك فريقه، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وبهذا التعادل، رفع إشبيلية رصيده إلى 51 نقطة في المركز الثالث، ورفع ليفانتي رصيده إلى 35 نقطة في المركز الـ12 على جدول ترتيب “الليغا”.

المصدر: RT