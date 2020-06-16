ليبيا- استقبل وزير العمل والتأهيل الدكتور مسعود صوه أمس الإثنين بمكتبة بديوان الوزارة بالبيضاء وزير الصحة بالحكومة الدكتور سعد عقوب.

عقوب ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التاعب لوزارة الصحة مع وزير العمل والتأهيل خلال اللقاء آلية توحيد وتكاثف الجهود بين وزارة الصحة في عدة مجالات أهمها المتعلقة بتنظيم عمل وزارة الصحة بهدف تسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والفنية ودعم القدرات المحلية وتطوير جودة الأداء .

وناقش الجانبان استراتيجية وزارة الصحة خلال عام 2020 بشأن العمل من خلال رفع كفاءة العاملين والارتقاء بعملية التوصيف الوظيفي إلى جانب الملاك الوظيفي ومعدلات الأداء .

وأكد عقوب أنه سيتم اقحام كافة الموظفين والعاملين في دورات مكثفة للرفع من كفاءاتهم بما يعود بالفائدة على الوزارة والقـــــطاع الصحي الليــبي

كما استمع عقوب لشروح حول عمل وزارة العمل والتأهيل ، مثمناً الاهتمام المتواصل الذي توليه وزارة العمل سعياً منها لتحسين وتقديم أفضل السُبل لتفعيل عمل مركز التدريب بديون وزارة الصحة المزمع افتتاحه بالأسابيع القادمة .