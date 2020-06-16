إيطاليا – اكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن الصين “شريك متزايد الأهمية للجميع”، إلا أنه أضاف “لكننا نتفهم تماما مخاوف الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأوضح وزير الخارجية الإيطالي، خلال مشاركته، أمس الاثنين، في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، عبر تقنية الفيديو، الذي انضم اليه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن بلاده اعتمدت “تشريعا صارما” بشأن تكنولوجيا اتصالات الجيل الخامس (5G)، على خلفية مخاوف، خاصة من الإدارة الأمريكية، من أن تستخدمها الصين وسيلة لاختراق الدول الغربية أمنيا.

وعلى المستوى الاقتصادي والتجاري مع بكين، أشار الوزير الإيطالي إلى أن العلاقات مع الصين يجب أن تقوم على “ثلاثة عناصر أساسية هي: المنافسة العادلة والصحيحة، والاقتصاد الأخضر، والامتثال الكامل لنظم المنشأ الجغرافي للمنتجات لحماية الملكية التجارية والصناعية.

كما أكد لويجي دي مايو على “ضرورة الحفاظ على حوار صريح وبناء مع الصين حول القواعد والقيم، التي يمكن أن تكون رؤانا فيها مختلفة في بعض الأحيان”.

المصدر: آكي