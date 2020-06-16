ليبيا – أعلنت الإدارة العامة للإعلام الخارجي التابعة للحكومة الليبية أن نائب رئيس مجلس النواب ووزير الخارجية برفقة وفد ليبي رفيع المستوى يجري مباحثات مع الحكومة الروسية في العاصمة موسكو خلال زيارة رسمية.

مدير الإدارة العامة للإعلام الخارجي مالك الشريف قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن نائب رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية ومندوب القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية يلتقون اليوم الثلاثاء نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في العاصمة موسكو خلال زيارة رسمية.

وأشار إلى أن الأطراف الليبية يعلنون من موسكو دعمهم للجهود الروسية لمبادرة وقف إطلاق النار والعودة للعملية السياسية وفق مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة.