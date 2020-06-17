ليبيا – قال صلاح البكوش مستشار حوار الصخيرات المستشار الخاص لعضو مجلس الدولة عن مدينة مصراتة عبدالرحمن السويحلي إن الموقف الجزائري تتحكم فيه الظروف الداخلية وهو موقف مبني على محاولة لتحسين الظروف الداخلية للجزائر وليس كمحاولة جدية لحلحلة الأزمة في ليبيا.

البكوش أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد أنه “عندما صرح تبون أن طربلس خط أحمر كانت القذائف تسقط على المدينة القديمة وسوق الجمعة ولم يحرك تبون قيد انملة الموقف الجزائري تتحكم فيه أريع أشياء الأول والمهم هو أن الرئيس تبون جاء في ظروف إستثنائية، الشارع الجزائري يكن العداء لكل لعدد من الدول الاقليمية لأنهم يعتقدون أنهم مسؤولين عن اعتراض مسار الثورات العربية ومحاولة دعم الرئيس بوتفليقة وحاشيته”.

ولفت إلى أن هناك أطراف عسكرية جزائرية يحبذون أن يكون جارهم عسكري آخر، مشيراً إلى أن هذه السنة ستكون ديون الجزائر 57% من دخلها القومي وعام 2022 ستنفذ احتياطيات الجزائر وتتجه لسوق الإقتراض وعلى هذا الاساس هناك أطراف داخل البيروقراطية الجزائرية لا يريدون قطع شعرة معاوية مع الدول الاقليمية كممولين محتملين للخزينة الجزائرية وهذا كله ما يحرك الجزائر وليس اهتمام بالقضية والمشكلة الليبية وحلحلة الأزمة حسب قوله.

وإستطرد حديثه:” هناك بعض الأشياء التي ربما أصبح البعض يأخذها كمسلمات وهي ليست كذلك خروج حفتر من المشهد لا يعني إنتهاء المعكسر المضاد للثورة، السيطرة على سرت لا تعني أن نخوض مشروع وطني وبدون السيطرة على بنغازي لن يكون هناك مشروع وطني بل سيكون انقسام للسلطة وتقسم ليبيا دوائر ونفوذ بين القوة الإقليمية والمتصارعة على ليبيا”.

وقال :” عندما نصل للطاولة لنملي شروطنا كوننا الطرف المنتصر ما هي شروطنا ؟ نحن ليس لدينا شيء سوى اننا نردد ك الببغاء نريد دولة مدنية والجميع يعرف أن تعريف الدولة المدنية داخل معسكر الوفاق يختلف من طرف لآخر، كليبيين ومنصات إعلامية ومحللين ننتظر وخرج علينا السيسي بما يسمى إعلان القاهرة و نفرك أيادينا ونقول ماذا سيحدث بين روسيا و تركيا ، الليبيون انتم ماذا تريدون الآن”.

البكوش أكد على أن زاجهتهم السياسية لا يوجد لها رؤيا سياسية في اشارة منه لحكومة الوفاق ، مضيفاً :” لنفترض أن وقف إطلاق النار تحقق غداً ووافق الروس مع الأتراك وقالوا أنهم سيخرجون من سرت والجفرة ونرفع الحصار عن الموانيء النفطية وليجلس الليبين على طاولة المفاوضات ماذا تريدون ؟ لا يوجد رؤيا ولا أحد يتكلم فمن واجب النخب السياسية إعداد نخب في هذا الوقت الضيق.

وشدد على ضرورة أن تكون هناك رؤيا تتعامل مع القضايا الجذرية في المشكل الليبي وأن يكون موضوع رئيسي في أي حديث على الإعلام.