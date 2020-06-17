سويسرا – أكدت منظمة Football Supporters Europe الأربعاء، أن على السلطات الكروية أن تستشير الجمهور بشأن أي خطط مستقبلية من أجل إحداث تغيير في النموذج الحالي لكرة القدم “المتصدع وغير العادل”.

وأشارت المنظمة التي تضم 27 رابطة وطنية من مشجعي أبرز أندية القارة العجوز، إلى أن استئناف الدوريات خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا المستجد أظهر أن “الجماهير هي القلب النابض للعبة”.

وتابعت: “لذلك من المهم الآن أكثر من أي وقت ضم المشجعين إلى المحادثات التي ستحدد مستقبل اللعبة على المديين المنظور والبعيد”.

ووقعت على البيان الصادر عن المنظمة روابط مشجعين لأندية كبرى ومهمة في إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا وهولندا، والتي حثت جميعها على “حوار أصحاب المصالح” حول مستقبل اللعبة على المدى البعيد.

وجاء في البيان: “أظهرت أزمة فيروس كورونا مرة أخرى أن النموذج الحالي لكرة القدم متصدع وغير عادل وغير مستدام”.

وتابع: “كرة القدم بحاجة إلى تغيير جذري، أي عملية إصلاح يجب أن تشمل ممثلين عن الجماهير، على الصعيد المحلي والوطني والأوروبي. يجب أن يشارك المشجعون في القرارات المتعلقة بالمستقبل الأوسع للعبة، بما في ذلك الإصلاح الضروري لهياكل الحوكمة والقوانين المالية”.

ودعا البيان إلى العودة الآمنة للجماهير إلى الملاعب “مرفقة باستشارة هادفة مع ممثلي المشجعين في كل جانب من جوانب اللعبة بشأن البروتوكولات السلامة الصحية”.

حاولت الأندية والقنوات الناقلة تعويض غياب الجماهير عن المدرجات من خلال بث أصوات المشجعين والأناشيد عبر مكبرات للصوت لإضفاء حماسية على الاجواء، ما لم يلق استحسان المنظمة.

المصدر: “أ ف ب”