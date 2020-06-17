ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

الوزير البريطاني أكد خلال الاتصال وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس الرئاسي على أنه لا بديل عن الحل السياسي في ليبيا كما عبر عن ادانة بلاده الشديدة للمقابر الجماعية التي اكتشفت بمدينة ترهونة.

وأعلن عن دعم بلاده للتحقيقات التي تجريها السلطات المختصة بحكومة الوفاق في هذه الانتهاكات المرعبة بحسب قوله.