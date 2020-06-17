الولايات المتحدة – استقرت أسعار الذهب، اليوم، إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما تزايد الآمال في ايجاد عقار محتمل ضد الفيروس كبح من صعود المعدن النفيس.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1727.72 دولار للأونصة، بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش.

وقال الخبير جيفري هالي، إن “الاهتمام ما زال في مكان آخر، معظمه في أسواق الأسهم. لكن كوفيد-19 يثير القلق، فيما يجب أن يقدم تمديد الإغلاق في بكين بعض الدعم في أي انخفاضات”.

وأعلن مسؤولون في بكين عن اكتشاف عدة حالات جديدة مصابة بكوفيد-19 لليوم السادس على التوالي، بينما بلغ عدد الإصابات الجديدة في ست ولايات أمريكية مستوى قياسيا مرتفعا، يوم الثلاثاء.

لكن ارتفاع الدولار مقابل عملات منافسة حد من صعود الذهب، إذ أن ارتفاع العملة الأمريكية يرفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، تدعم زيادة قياسية في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في مايو الماضي وجهات النظر التي تقول إن الركود في أمريكا ربما يقترب من نهايته، فيما قدمت نتائج إيجابية لتجارب على علاج لكوفيد-19 الدعم لمعنويات المستثمرين.

المصدر: “رويترز”