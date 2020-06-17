ليبيا – أكد الناطق باسم خارجية الوفاق محمد القبلاوي أن رئيس الرئاسي فائز السراج طلب في رسالة موجهة للبعثة الأممية في ليبيا تقديم المساعدة اللازمة للجهات الوطنية بالتحقيق في ما وصفها بـ”جرائم حفتر” في مدينة ترهونة وجنوب العاصمة طرابلس دون الاشارة لإنتهاكات مسلحيه في المنطقتين.

القبلاوي أشار وفقاً لخارجية الوفاق إلى أن السراج أكد أنه سيكون من المفيد جداً في هذه المرحلة تقديم البعثة المساعدة اللازمة لجهات التحقيق الوطنية على أن تكون هذه المساعدة في صورة مساعدات فنية ومشورات في مجال حقوق الإنسان وتوثيق هذه الانتهاكات وجمع الأدلة.

وبين أن حكومة الوفاق تسعى للتحقيق في جرائم المقابر الجماعية في مدينة ترهونة وزرع الألغام جنوب العاصمة طرابلس ومعاقبة مرتكبيها بكل شفافية واحترافية حسب قوله.