ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان اليومين الماضيين السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو بالعاصمة طرابلس.

الجانبان ناقشا وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس ما وصفها المشري بـ”تداعيات الحرب التي شنها مجرم الحرب على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) وما سببته من دمار للبنى التحتية ومنازل المدنيين حسب قوله.

وأبلغ السفير الايطالي المشري عن استعداد الحكومة الإيطالية إرسال فرق متخصصة ومعدات للمساعدة في إزالة الألغام جنوب طرابلس.

وثمن المشري الخطوة الإيطالية، معرباً عن أمله في زيادة آفاق التعاون الثنائي مع الجانب الإيطالي.