ليبيا – تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس الثلاثاء اتصالاً هاتفياً من الملك حمد بن عيسي ملك مملكة البحرين.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بحسب مكتبه الإعلامي بأن الاتصال تناول التباحث حول عدد من موضوعات التعاون الثنائي في عدة مجالات كما تم تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وتم التطرق للقضية الليبية في ضوء اطلاق مبادرة اعلان القاهرة بشان التسوية السياسية الشاملة حيث أكد العاهل البحريني دعمه للمبادرة الهادفة لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا وتقويض التدخلات الأجنبية بها.