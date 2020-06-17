سوريا – افاد مصرف سوريا المركزي، اليوم الأربعاء، إن تعديل سعر الصرف الذي أجراه اليوم، يهدف لردم الفجوة مع سعر السوق (الموازية) في الظروف الحالية، خاصة مع قانون قيصر.

وأوضح المركزي السوري في بيان، أن التعديل الذي تم بموجبه رفع سعر الدولار من 700 إلى 1256 ليرة سورية، جاء بعد دراسة المؤشرات الاقتصادية والمعطيات السائدة “بغرض الوصول إلى سعر توازني يهدف إلى ردم الفجوة بين سعر السوق وسعر الحوالات وجذبها عبر الطرق الرسمية الآمنة”.

وأشار إلى الظروف التي يمر بها الاقتصاد السوري نتيجة “تشديد الإجراءات الاقتصادية أحادية الجانب على الشعب السوري، عبر ما يدعى بـ”قانون قيصر” إضافة إلى استمرار الأزمة الاقتصادية في لبنان التي أدت إلى زيادة الطلب على القطع الأجنبي في السوق السورية”.

وكان المصرف عدل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لعمليات تمويل قائمة المستوردات، وسعر تسليم الحوالات الواردة من الخارج بمختلف أنواعها الشخصية والأممية ونشرة الجمارك والطيران، وبموجبها أصبح سعر صرف الليرة مقابل الدولار بغرض تمويل المستوردات 1256 ليرة سورية، وسعر شراء الحوالات الواردة من الخارج 1250 ليرة سورية.

وقال المصرف إنه بذلك يكون قد وحد “جميع أسعار نشرات سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية الصادرة عنه يوميا وتستخدمها الفعاليات الاقتصادية في إتمام معاملاتها المالية”.

المصدر: RT