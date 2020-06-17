ليبيا – قال رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين في كلمة مكتوبة لندوة “عربي21″ أمس الثلاثاء إن ليبيا تواجه ما وصفها بـ”الثورة المضادة” ذاتها التي قتلت الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

المشري أشار بحسب موقع “عربي21″ المملوك لدولة قطر إلى أن مرسي تحول على المستوى العربي إلى ما وصفه بـ” رمز للنضال الشعبي والتحرري ” وهو ما يشمل ليبيا التي تسير بعزم نحو استكمال أهداف “ثورة 17 من فبراير”، والقضاء على من وصفهم بـ”فلول الانقلابيين”.

وتابع :” نتحدث إليكم من ليبيا، وقد قررنا أن لا نتراجع ولو خطوة واحدة إلى الوراء فشعبنا الذي ثار ضد نظام القذافي وقام باقتلاعه في واحدة من أبهى الثورات التي عرفها العصر الحديث هو ذاته الذي قرر اقتلاع زمرة الانقلابيين الذين تمولهم قوى خارجية وتقدم لهم السلاح والمرتزقة من أجل إسقاط الشرعية”.

بشار إلى أن موقع “عربي21” عقد أمس الثلاثاء ندوة في مدينة إسطنبول التركية وبثت مجريات الندوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات تلفزيونية مختلفة وشاركت فيها شخصيات إخوانية من مختلف الدول العربية فيما كانت كلمات بعضهم مسجلة جراء تعذر حضورهم.