ليبيا – أصدر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا بياناً يؤكد من خلاله صحة المقطع المسيء للعمالة المصرية .

باشاآغا كشف في بيانه الذي إطلعت عليه المرصد على أن أجهزة الضبط القضائي بداخلية الوفاق تمكنت من رصد مكان واقعة المقطع المسيء دون ذكره، مبيناً بأنهم تمكنوا من كشف هوية المتورطين في هذه الواقعة وإلقاء القبض عليهم ومباشرة إجراءات الاستدلال معهم بالخصوص تحضيرا لإحالتهم لمكتب النائب العام .

وأضاف البيان بأنهم تمكنوا أيضاً من التعرف على العمالة المصرية المجنى عليها في هذه الجريمة وعلى هوياتهم وهم جميعاً بخير ويتمتعون بحريتهم دون أي قيد ويمارسون أعمالهم بشكل طبيعي وسيتم الاستماع لأقوالهم بشأن ما تعرضوا له من إساءات تنتهك حقوقهم وتخالف القوانين والأعراف والأخلاق وضمان كامل حقوقهم القانونية بالخصوص.

وأكد باشاآغا في بيانه على أن العلاقات التاريخية التي تربط الشعب الليبي والمصري لا يمكن أن تنال منها تصرفات فردية لا تمثل الدولة الليبية ولا الأعراف والقيم للشعب الليبي وأن الاختلافات السياسية بين الدول لا يمكن بحال من الأحوال أن تمس من علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الليبي والمصري.

وأهاب باشاآغا في ختام بيانه بأن وزارته ستلاحق بحزم وبكل جدية كل من ينتهك الحقوق ويخالف التشريعات دون تمييز أوتحيز.