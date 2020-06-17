ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الثلاثاء مع كل من رئيس البرلمان الموازي في طرابلس ورئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بطرابلس الشنطي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير .

الإجتماع الذي عقد وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمجلس الاستشاري في قاعدة أبوستة البحرية في طرابلس بحث آخر التطورات السياسية والاقتصادية بالبلاد إضافة إلى تداعيات ما وصفه المجتمعون بـ “العدوان الغاشم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة).

المشري