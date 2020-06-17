ليبيا – وصل وفد تركي كبير إلى العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء يضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو والمالية براءت البيرق ومدير المخابرات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.
السراج استقبل بمدينة طرابلس الوفد التركي بحضور كل من وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة والعضو المقاطع للبرلمان عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا ووزير مالية الوفاق فرج امطاري ورئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله، وسفير الرئاسي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.
وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الازمة الراهنة، كما بحث عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة .
وتطرق الاجتماع لموضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها حكومة السراج لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
من ناحية أخرى جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين أردوغان والسراج في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.