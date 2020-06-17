ليبيا – وصل وفد تركي كبير إلى العاصمة طرابلس اليوم الأربعاء يضم وزيري الخارجية مولود جاويش أوغلو والمالية براءت البيرق ومدير المخابرات هاكان فيدان والمتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن وعدد من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

السراج استقبل بمدينة طرابلس الوفد التركي بحضور كل من وزير خارجية الوفاق محمد الطاهر سيالة والعضو المقاطع للبرلمان عن مدينة مصراتة فتحي باشاآغا ووزير مالية الوفاق فرج امطاري ورئيس مؤسسة النفط بطرابلس مصطفى صنع الله، وسفير الرئاسي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور.



وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الازمة الراهنة، كما بحث عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة .



وتطرق الاجتماع لموضوع عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة لآليات التعاون والتكامل في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، كما تم توضيح المقاربة التي تعتمدها حكومة السراج لتطوير مفهوم التنمية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.



من ناحية أخرى جرى خلال الاجتماع متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين أردوغان والسراج في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، إضافة إلى المستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.