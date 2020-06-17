ليبيا – بحث ميخائيل بوغدانوف المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نائب وزير الخارجية الوضع في ليبيا مع وزير الخارجية في الحكومة الليبية عبد الهادي الحويج.

الخارجية الروسية أصدرت بيان في أعقاب اللقاء الذي عقد بموسكو أمس الثلاثاء وفقاً لوكالة”روسيا اليوم” بينت فيه أنه جرى بين الجانبين تبادل للآراء حول الوضع في ليبيا.

وأضاف البيان أن الجانب الروسي أشاد بإعلان القاهرة الصادر في الـ 6 من يونيو الجاري والذي يدعو أطراف النزاع الليبي إلى وقف العمليات القتالية فورا وبدون شروط، وإلى إطلاق عملية التفاوض.

وجرى التأكيد على أن بنود هذا الإعلان قد تكون أساساً لمفاوضات ليبية – ليبية تهدف إلى إيجاد حلول وسط بشأن ترتيب الأمور في ليبيا ما بعد النزاع.

وأشار بيان الخارجية إلى أنه في هذا السياق جرت مناقشة مهام توحيد الجهود الدولية دعماً للتسوية الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة وبناء على مقررات المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي انعقد في برلين 19 يناير الماضي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2510″.