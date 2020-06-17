روسيا – نشرت قناة “نيزيغار” على تيلغرام تقريرا تحليليا، اعتبرت بموجبه المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف، بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة MMA، مرشحا محتملا لمنصب رئيس جمهورية داغستان.

ويقيم التقرير الصفات الشخصية لحبيب كرئيس محتمل لهذه الجمهورية التي هي أحد كيانات روسيا الاتحادية، إذ رأى كاتب التقرير أن حبيب يمتلك “وضوح المواقف، وصفات القيادة غير المشروطة، والإلتزام بالقواعد والاتفاقيات، والإدارة الفعالة لموارد مالية كبيرة للمنطقة، والمسؤولية الاجتماعية المعلنة، والإعتراف العالمي به ومستوى العلاقات”.

مشيرا إلى عدم وجود إشارات للرغبة في السلطة كمؤشر لموقف مسؤول تجاهها.

وأضاف التقرير :”إن حجم شعبية حبيب، ودعمه من قبل قيادة البلاد يمكن أن يكون بمثابة ضامن للأعمال التجارية، وعنصرا مفيدا في الساحة السياسية بداغستان”.

وتابع:”لم يكن هناك سواه أي شخصية تجمع عليها الناس ويحترمها الأعداء، كما أنه قريب من جميع النخب والعشائر والمؤسسات الحكومية والدينية في البلاد”.

وتنتهي فترة ولاية، فلاديمير فاسيليف، البالغ 70 عاما في منصب رئيس جمهورية داغستان عام 2023.

يذكر أن حبيب سيدافع عن لقبه العالمي في الـ19 سبتمبر المقبل، ضمن دورة “UFC 253″عندما يلاقي متحديه الأمريكي جوستين غايتجي.

ويحتفظ حبيب بسجل خال من الهزائم بـ 28 فوزا في 28 نزالا، أما غايتجي، فحقق 22 فوزا مقابل هزيمتين.

المصدر: eurosport.ru