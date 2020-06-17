ليبيا – تلقى رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري رسالة من رئاسة البرلمان اليوناني رداً على مذكرته التي طالب فيها العقوري بتعزيز التنسيق مع البرلمان اليوناني لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه البلدين بالإضافة إلى تقوية العلاقات في جميع المجالات.

مجلس الناوب أوضح بحسب الموقع الرسمي التابع لها أن أبرز هذه المجالات هي العمل على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين الصديقين بالنظر لحاجة السوق الليبي وما تتمتع به الشركات اليونانية من تنوع وجودة في المنتجات .

وشكر رئيس البرلمان اليوناني كونستنتين تسالو رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب على اهتمامه بالعمل على تعزيز العلاقات بين البلدين، مجدداً بدوره حرص الجانب اليوناني على تعزيز التعاون مع مجلس النواب والذي بدوره سيعود إيجاباً على العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين في جميع المجالات.