ليبيا – ندد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أمس الثلاثاء بما وصفه بأنه سلوك عدواني لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وذلك خلال محادثات في القدس مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ميتسوتاكيس قال وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسيه : “أثرت مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الحوادث الأخيرة للسلوكيات التركية غير القانونية والاستفزازية على حدودنا البحرية والجوية والبرية”.

وأضاف :”نعتبر هذا النشاط تهديدا للسلام والاستقرار الإقليميين”.

وتابع: “تناولنا أيضاً الآثار المزعزعة للاستقرار التي تسببت بها تركيا في ما يتعلق بعلاقتها مع ليبيا”.

كما استطرد حديثه: “أن الاتفاقية لاغية وباطلة تماما في ما يتعلق بتعيين المناطق البحرية بين البلدين” في إشارة إلى الاتفاق الذي وقعته أنقرة مع حكومة الوفاق.