سويسرا – كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، اليوم الأربعاء، عن خطته لاستكمال دوري الأبطال والدوري الأوروبي، هذا الموسم.

واستقر “اليويفا” على إقامة مباريات الدور ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بدوري الأبطال في العاصمة البرتغالية لشبونة من مباراة واحدة.

وتم تعليق مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث لم يكتمل دور الـ16 حتى يومنا هذا.

وأشار “اليويفا” إلى أن المباريات المتبقية من دور الـ16 ستقام في الملاعب التي كان من المقرر أن تلعب فيها قبل تفشي فيروس كورونا يومي 7 و8 أغسطس.

وسيقام الدور ربع النهائي في الفترة ما بين 12 إلى 15 أغسطس، ثم سيقام الدور نصف النهائي يومي 18 و19 أغسطس، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 أغسطس.

وينطبق النظام ذاته على بطولة الدوري الأوروبي، والتي ستقام في ألمانيا بين مدن دويسبورغ وجيلسنكيرشن ودوسيلدورف وكولونيا، في الفترة بين 10 و21 أغسطس.

كما أكد الاتحاد القاري تأخير استضافة المدن المحددة للمباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا لعام ميلادي، لتكون إسطنبول في عام 2021، وبطرسبورغ في عام 2022، وميونخ في عام 2023، وملعب ويمبلي في عام 2024.

وبالنسبة لكأس السوبر الأوروبي، ستقام في العاصمة الهنغارية بودابست في الـ24 من سبتمبر المقبل.

المصدر: RT