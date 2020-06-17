روسيا – سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية أدنى حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد منذ أسابيع، مع رصد استقرار في معدل الوفيات الجديدة.

وأكدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الأربعاء في تقريرها اليومي تسجيل 7843 إصابة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 8248 إصابة يوم أمس الثلاثاء)، أي أدنى حصيلة منذ 30 أبريل.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات التي تم رصدها في روسيا 553301، بما فيها 241481 حالة نشطة، ما يمثل انخفاضا بـ2387 حالة نشطة مقارنة من يوم أمس.

وأعلنت الغرفة عن تسجيل وفاة 194 مصابا بمرض “كوفيد-19″ الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، خلال اليوم الأخير (مقابل 193 وفاة قبل يوم)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في روسيا إلى 7478 حالة وفاة.

وارتفعت حصيلة المتعافين من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس بواقع 10036 حالة شفاء جديدة، وبلغت 304342 شخصا.

وأجري في روسيا حتى الآن 15.6 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ”كوفيد-19”.

وتتصدر العاصمة موسكو قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررا بكورونا، بـ209745 إصابة مؤكدة بالفيروس، بينها 3434 حالة وفاة.

وسجلت العاصمة الروسية خلال اليوم الأخير 48 وفاة و1065 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ما يمثل استقرارا في معدل الوفيات اليومية، وأدنى حصيلة إصابات جديدة منذ 12 أبريل.

المصدر: RT