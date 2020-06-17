ليبيا – استقبل وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب أمس الثلاثاء بديوان مقر وزارة الصحة بالبيضاء عميد بلدية القيقب برفقه مدير ادارة الخدمات الصحية.

الإجتماع ناقش وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة سير عمل المنشآت الصحية والطبية والأجهزة التابعة للقطاع ببلدية القيقب وماجاورها و كافة المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين بهدف رفع المعاناة عن المواطن وتقديم الخدمات الضرورية.

وتم خلال الاجتماع بحث جملة من المشاكل التي تعترض تقديم الخدمات و كافة المواضيع التي تخص ادارة الخدمات الصحية القيقب بهدف حلحلة جميع المشاكل الصحية العالقة وفقا للإمكانيات المتاحة في ظل الأزمة الحالية وذلك في إطار التنسيق الكامل مع جهاز الإمداد الطبي والمنشآت الصحية والطبية بتلك المناطق ومد جسور التواصل بشكل مباشر لحلحة أغلب العراقيل التي تعيق تقديم الخدمات الصحية.

كما استمع عقوب إلى مطالب عميد البلدية ومسؤولي الصحة التي تجسدت في تخفيف معاناة المواطن .