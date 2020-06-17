لندن – أعلنت رابطتا المحترفات والمحترفين في كرة المضرب اليوم الأربعاء، أن منافساتهما المعلقة منذ مارس الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد ستستأنفان في الثالث والـ14 من أغسطس على التوالي.

وأوضحت رابطة المحترفين في بيان عقب نشرها البرنامج الجديد لموسم 2020، أن الدورة الأولى ستنطلق في واشنطن (500 نقطة) في الـ14 من أغسطس، على أن تحتضن نيويورك بعدها منافسات دورة سينسيناتي للماسترز (1000 نقطة) وبطولة أمريكا المفتوحة “فلاشينغ ميدوز”، آخر البطولات الأربع الكبرى.

إلى ذلك، أشارت الرابطة إلى تأخير موعد انطلاق بطولة فرنسا المفتوحة المؤجلة، لمدة أسبوع (تنطلق في 27 سبتمبر بدلا من 20 منه) من أجل السماح بإقامة دورتي الماسترز في مدريد وروما في 13 و20 منه تواليا.

وقال رئيس رابطة المحترفين الإيطالي أندريا غاودنزي: “كان هدفنا إعادة جدولة أكبر عدد ممكن من الدورات وإنقاذ أكبر قدر ممكن من الموسم”.

وأضاف: “لقد كان جهدا تعاونيا حقا، ونأمل في إضافة المزيد من الأحداث إلى الروزنامة بالنظر إلى تطور الوضع. أود أن أشيد بجهود دوراتنا على تعاونها خلال هذه الأوقات الصعبة، وكذلك لاعبينا الذين سيتنافسون في ظل ظروف مختلفة. في كل دور، سيكون ضمان استئناف المنافسات في بيئة آمنة أمرا بالغ الأهمية”.

من جهتها، أصدرت رابطة المحترفات بيانا أعلنت فيه استئناف منافساتها في الثالث من أغسطس في مدينة باليرمو الإيطالية بدون مشجعين وبمشاركة اللاعبين والأشخاص الضروريين فقط.

وتضمن البرنامج الجديد لرابطة المحترفات 20 دورة بينها بطولة الماسترز الختامية في شنزين الصينية.

المصدر: أ ف ب