ليبيا – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن بلاده في اتصالاتها مع تركيا تحاول إقناع طرفي النزاع في ليبيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.

لافروف لفت في أعقاب مباحثاته مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف بموسكو وفقاً لوكالة “روسيا اليوم” إلى أن اللاعبين الخارجيين في المراحل الأولى من الصراع في ليبيا حاولوا الدفع بمصالح جانب واحد فقط على حساب الطرف الآخر، ما أدى إلى فشل جميع الاتفاقات.

وأعرب رئيس الدبلوماسية الروسية في هذا الصدد عن الأمل في أن تؤخذ هذه التجربة بعين الاعتبار من قبل المشاركين في مؤتمر برلين بشأن التسوية الليبية الذي صاغ على كل حال مقاربات وافق عليها جميع اللاعبين الخارجيين.

كنا إعتبر أن ما تبقى يتمثل في إقناع الأطراف الليبية بأن عليهم الجلوس إلى الطاولة والبدء في التفاوض وهذا بالضبط ما تفعله روسيا الآن بما في ذلك خلال الاتصالات مع الاتراك .