ليبيا – قال الناطق باسم اللجنة الرئيسية لمكافحة وباء كورونا بالكفرة عبدالله سليمان إن الكفرة حتى اللحظة خالية تماماً من تسجيل أي حالة، مشيراً إلى ان الجهات المعنية بالبلدية إستعدت مبكراً قبل العديد من البلديات وقمات بتشكيل فرق طبية خاصة بالتثقيف و التوعية و الدعم النفسي و فرق التقصي ومكافحة العدوى والتعقيم مما جعل المدينة بمنأى حتى اللحظة عن وصول الفايروس.

سليمان أشار في تصريح لقناة “ليبيا روحها الوطن” أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الكفرة تبعد عن مدن الساحل وأقرب مدينة لها هي جالو التي تيعد 600 كيلو متر بالتالي الكفرة المدينة الوحيدة التي تشغل الجنوب الشرقي لليبيا وهي حتى في حالة الإستنجاد بأي مستشفى قريب يكاد يكون مستحيل لذلك كان لا بد من وزارة الصحة الإلتفات لهذه المدينة.

ولفت إلى أن وزارة الصحة بالفعل إستجابت لمطالب المدينة حيث إستلمت البلدية قبل أيام العديد من الأجهزة ومن بينها أجهزة التنفس وأجهزة للصدمات الكهربائية بالإضافة لكمامات وقفازات وأجهزة حقن وريدي كما تم استلام جهاز bcr للكشف عن عينات فحوصات فيروس كورونا.

وأكد على أن الكفرة بالفعل موجودة في منطقة خطرة حدودية و قد يتسلل الفايروس عبر الهجرة غير الشرعية بالرغم من أن المدينة محاطة بحاجز ترابي و خندق بطول 160 كيلو متر لكن هذا السد الترابي يتعرض للإختراق من قبل مهربي البشر وبالتالي هناك هواجس حقيقية بتسرب الفايروس لها، منوهاً إلى أن كتيبة سبل السلام بمنطقة الكفرة العسكرية يبذلون جهود كبيرة جداً في دوريات حول السد و مراقبة التهريب وأي خرق.

وقال :”المشكلة أن المهاجرين غير الشرعيين الذين يأتون من السودان لليبيا و اوروبا كل ما يكون هناك تضييق عليهم ترتفع اسعار التهريب بالتالي يصبح الأمر في حادث كبير بالمغامرة بالنسبة للمهربين، مغامرين أحياناً قد ينجحون وأحياناً قد يقعون و يتم القبض عليهم، صيانة مبنى إدارة مشروع النخيل المخصص للحجر كتيبة سبل السلام بقدر ما تدافع عن المدينة وتدعم الجهود الأهلية و الجهات المختصة في مكافحة الوباء قاموا بصيانة المختبر داخل مستشفى الكفرة ومختبر معزول في حال وجود إصابات و يباشرون بصيانة مقر النخيل للعزل المخصص للعائلات التي قد تأتي للكفرة وهي قادمة من مناطق موبوئة ولدينا تجهيزات بفضل جهود اللجنة الاستشارية الطبية الكفرة وفرت 30 سرير للعناية للتعامل مع أي حالة إصابة”.

وشدد على جاهزيتهم في حال تم تسجيل أي إصابة لكن هناك مشكلة وعائق وحيد تتمثل بنقص الكوادر و العناصر الطبية المؤهلة و القادرة على التعامل مع حالات الإصابة، مشيراً إلى أن البلدية بحاجة لكوادر صحية.