مصر.. الفنانة سوسن بدر ترد على نشر صور لها أثارت ضجة

مصر – ردت الفنانة المصرية المعروفة، سوسن بدر، على نشر صور لها في مواقع التواصل الاجتماعي بفستان خطوبة، مرفوقة بتعليق عليها “من خطوبة سوسن بدر..خليكوا أنتو كاتبين الخاص ممنوع”.

وأكدت الفنانة المصرية في تصريحات لجريدة “اليوم السابع”، أن هذه الصور كذب، قائلة : “كذب طبعا أكيد لو حقيقي كنت نزلت صور على صفحتي على إنستغرام، بلاش إشاعات سخيفة”، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة هي من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية عام 2018.

وشاركت بدر في حفل افتتاح مهرجان تري كور الدولي للأفلام القصيرة، الذي عقد بمسرح الجامعة البريطانية في مصر بحضور المخرج سمير سيف، وتم تكريمها مع النجم فتحي عبد الوهاب والفنان السوري فراس نعناع، تقديرا لإسهاماتهم في دعم الإبداع والفن.

وخطفت سوسن الأنظار في الحفل بعدما ظهرت للمرة الأولى بخصلات الشعر الأبيض دون أن تخشى علامات تقدم العمر، وأطلق عليها في حفل الافتتاح لقب نفرتيتي السينما المصرية.

وشهد مهرجان تري كوري في دورته الماضية مشاركة 30 دولة، وعرض خلاله ما يزيد على 3 آلاف فيلم على مستوى العالم، لا يتجاوز كل واحد منها الـ3 دقائق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية