مصر – افادت الصحة المصرية، امس إنها سجلت 1567 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و94 حالة وفاة.

وأفادت الوزارة بأن إجمالي الإصابات وصل إلى 47856 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1766.

وأشارت إلى أن 401 شخص من المصابين بفيروس كورونا خروجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 12730 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا، بلغ 14144 حالة، من ضمنهم الـ 12730 متعافيا.

ولأكدت الصحة المصرية أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

إلى ذلك، أعلنت هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية، خلال مؤتمر صحفي، عن فتح العيادات الخارجية بالمستشفيات بجميع المحافظات، لمتابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة.

وأوضحت الوزيرة أن أصحاب الأمراض المزمنة (ضغط، قلب، سكر)، وأصحاب الأمراض الصدرية، والسيدات الحوامل، هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن المحافظات الأعلى في نسب الإصابة بفيروس كورونا المستجد هي القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، أما المحافظات الأقل في نسب الإصابة هي مرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، والبحر الأحمر.

وصرحت هالة زايد بأن مصر تحتل المرتبة الأقل بين دول العالم بالنسبة لعدد الوفيات، مشيرة إلى أن نسب الإصابات بفيرس كورونا المستجد في الرجال أعلى من السيدات لتصل إلى 55% من الرجال مقارنة بـ 45% من السيدات.

ولفتت إلى أن 80% من الإصابات تتراوح أعمارهم بين 30 لـ60 عاما، و20% من الإصابات في الفئة العمرية الأكثر من 60 سنة، وبذلك تصبح الفئة العمرية التي تتراوح أعمارهم من 20 إلى 60 سنة هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT