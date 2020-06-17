موريتانيا تتجاوز 2000 إصابة بفيروس كورونا والوفايات تقارب الـ 100

موريتانيا – تجاوزت موريتانيا يوم امس حاجز 2000 إصابة بفيروس كورونا المستجد وفقا لما أعلنه المدير العام للصحة العمومية سيدي ولد الزحاف، فيما قارب عدد الوفيات الـ 100 حالة.

وسجلت موريتانيا خلال 24 ساعة الأخيرة أعلى عدد من الإصابات منذ بداية أزمة فيروس كورونا في البلاد، حيث أعلن السلطات لاصحية عن 170 إصابة كلها لمخالطين، ليرتفع مجموع الإصابات في البلاد إلى 2057.

أما عدد الوفيات فارتفع اليوم إلى 93 وفاة بعد تسجيل حالتي وفاة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبلغ عدد الحالات التي أعلن عن شفائها في البلاد 373 حالة، من بينها 13 حالة شفاء اليوم.

وتتوزع الإصابات على أكثر من نصف مقاطعات البلاد، حيث سجلت الإصابات في 30 مقاطعة، من مقاطعات البلاد البالغة 56 مقاطعة.

وسجلت البلاد أول إصابة بفيروس كورونا المستجد في 13 مارس الماضي، وكانت لمواطن أسترالي يعمل في شركة “تازيازت”، وقد أعلن شفاؤه لاحقا وعاد إلى عمله.

كما سجلت أقل من 10 حالات طيلة شهرين، قبل أن تبدأ موجة إصابات واسعة ابتداء من منتصف الشهر المنصرم.

RT

المصدر: RT + وكالات