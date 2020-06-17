عُمان – علقت هيئة تنظيم الإتصالات العُمانية على حقيقة “التداخلات الراديوية من خارج الحدود” والتي أدت وبشكل ملحوظ إلى تأثر كفاءة عمل شبكات الجيل الخامس في بعض مناطق السلطنة.

وقال المهندس، يوسف بن عبد الله البلوشي، نائب رئيس أول قطاع الطيف الترددي بهيئة تنظيم الاتصالات، إن الهيئة قامت بإصدار تنويه لإبلاغ المستخدمين في السلطنة بتأثر شبكات الجيل الخامس 5G التابعة للشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو)، مشيرا إلى أن الهيئة قامت بإجراء القياسات اللازمة لإيجاد مصدر التداخل، حيث قامت بعدة قياسات ميدانية وبالتعاون مع الشركة العمانية للاتصالات(عمانتل) والشركة العمانية القطرية للاتصالات (أوريدو).

وأضاف أن الهيئة تعمل وبشكل متواصل بالتنسيق مع الجهات المختصة في دول المنطقة لحل وإنهاء الضرر الحاصل على شبكات الجيل الخامس في السلطنة.

ولفت البلوشي إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات ستقوم بمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بهذا الموضوع في اجتماع اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المزمع عقده يومي 23 و24 يونيو 2020 افتراضيا، منوها بأن هناك دولا أخرى في المنطقة تعاني أيضا من وجود تداخلات راديوية على شبكات الجيل الخامس التابعة للمشغلين لديها، حيث يتطلب حل هذه التداخلات تكاتف الجهود والتنسيق لإيجاد مصدر التداخل بشكل سريع.

المصدر: البوابة الإعلامية لسلطنة عمان