فلسطين – أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، امس عن ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد منذ الصباح وحتى الساعة العاشرة ليلا، إلى 11 إصابة.

وأضافت الوزيرة في بيان صحفي مساء امس أن 4 إصابات سجلت في محافظة الخليل، وإصابتان من واد الجوز في العاصمة القدس، وإصابتان في محافظة رام الله والبيرة، وإصابتان في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة طولكرم.

وأشارت إلى أن حصيلة الإصابات بـ”كوفيد-19″ ارتفعت إلى 700 إصابة.

وأوضحت أنه تم توثيق 326 حالة إصابة في محافظة القدس، و302 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية.

وأفادت بأن عدد حالات الشفاء بلغ 570 من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 81.4% من مجمل الإصابات في فلسطين.

المصدر: RT