روسيا – يتوقع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، انخفاض حصة النفط في ميزان الطاقة العالمي، وقال إن حصة النفط ستتراجع بشكل كبير في المستقبل لصالح مصادر الطاقة المتجددة.

وقال الوزير في مؤتمر عبر الفيديو عقد اليوم الأربعاء لمجلس الطاقة العالمي ومؤسسة “روسكونغرس” : “بالطبع سنشهد تغييرا في هيكل صناعة الطاقة، ويرتبط ذلك بالمقام الأول بتغييرات نمط الحياة، أعتقد أن الناس في العالم سيتنقلون بواسطة المركبات، كما أن تعافي قطاع الطيران لن يكون سريعا (بعد أزمة كورونا)”.

وأضاف، أنه “من الضروري تغيير التوقعات المرتبطة بهيكل استهلاك الطاقة في العالم، إذ كنا في السابق نتوقع أن تكون حصة الهيدروكربونات بحلول العام 2040 ، عند 85% فإننا الآن نتوقع 75%، أي أن حصة الهيدروكربونات ستنخفض بنسبة 10% خلال 20 عاما”.

وشدد الوزير الروسي على أن العالم سيشهد تطورا سريعا للتكنولوجيا الحديثة وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والتقنية الرقمية والإنترنت، ما سيترك أثره على تطوير قطاع الطاقة، حيث سيتم استهلاك المزيد من الكهرباء، وسيجري توليد الكهرباء من مصادر هيدروكربونية بشكل أقل، وبشكل أكبر من مصادر الطاقة المتجددة.

المصدر: “إنترفاكس”