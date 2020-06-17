سويسرا – أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم الأربعاء، أن المدن الـ12 التي كان من المقرر أن تستضيف نهائيات كأس أوروبا 2020، ستبقى دون تغيير لدى إقامة البطولة في صيف 2021.

وأفاد الأمين العام المساعد للاتحاد القاري، جورجيو ماركيتي، في مؤتمر صحافي اليوم على هامش اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد، أن “المدن الـ12 المقررة أساسا، تم تأكيدها”.

وكان من المقرر أن تقام بطولة كأس الأمم الأوروبية، في الفترة بين 12 يونيو و12 يوليو عام 2020، في 12 مدينة أوروبية لأول مرة في تاريخ المسابقة، احتفالا بالذكرى الـ60 لانطلاق البطولة، لكن انتشار فيروس كورونا المستجد دفع إلى تأجيلها حتى الصيف المقبل، وتحديدا بالفترة بين 11 يونيو و11 يوليو 2021.

وأكدت الهيئة القارية التي بدأت اليوم الأربعاء اجتماعا للجنتها التنفيذية يمتد يومين، الإبقاء على المدن الـ12 وهي: أمستردام (هولندا)، باكو (أذربيجان)، بلباو (إسبانيا)، بوخارست (رومانيا)، بودابست (المجر)، كوبنهاغن (الدنمارك)، دبلن (إيرلندا)، غلاسكو (اسكتلندا)، ميونخ (ألمانيا)، بطرسبورغ (روسيا)، إضافة إلى العاصمتين، الإيطالية روما التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، والإنجليزية لندن التي من المقرر أن تستضيف مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية.

وكان رئيس “اليويفا” السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد ذكر مؤخرا أن عدد المدن الـ12 قد لا يبقى ثابتا، ملمحا إلى احتمال تخفيضه.

المصدر: أ ف ب