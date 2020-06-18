سوريا – قررت “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” رفع أجور الموظفين والعاملين في الإدارة بنسبة 150%، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار في ظل هبوط سعر صرف الليرة السورية.

وقال الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في “الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا” عبد حامد المهباش، في بيان اليوم الخميس: “نتيجة الوضع الاقتصادي الذي تمر به سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص ونتيجة انخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار ونتيجة الأسعار الهائلة والجنونية في الأسواق تم نقاش المسألة في الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا وتم التوصل إلى قرار زيادة رواتب العاملين في الإدارة”.

وأضاف، أن “الزيادة في الرواتب ستكون مرنة بمعنى أن الهيئة ستقوم بزيادة أجور ورواتب العاملين كلما انخفض سعر صرف العملة السورية بحيث يتم الحفاظ على القدرة الشرائية لرواتب العاملين”.

وشهدت الأسواق في سوريا ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، حيث تتعرض الليرة السورية لضغوطات مع فرض عقوبات أمريكية إضافية على دمشق، والمعروفة باسم “قانون قيصر لحماية المدنيين”.

ويشعر مستثمرون كثيرون بالقلق من أن العقوبات الإضافية ستعاقب الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الشركات السورية المرتبطة بدمشق.

وفي ظل ذلك تدهورت العملة السورية في السوق السوداء ليتم تداولها أمس في نطاق 3000 ليرة للدولار في السوق غير الرسمية (السوداء).

ويخشى المستثمرون من أن تشديد العقوبات الأمريكية على الكيانات والأفراد الذين يتعاملون مع سوريا سيقلل من احتمالات تدفق رأس المال من الخارج، وهو أمر حاسم لإعادة الإعمار بعد الحرب.

يذكر أنه تم تداول العملة السورية عند 47 ليرة مقابل الدولار قبل اندلاع الأزمة السورية في 2011.

المصدر: RT