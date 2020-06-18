ليبيا – اطلع رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس على عمل اللجنة المكلفة بدراسة وحصر مختنقات واحتياجات بلديات الجنوب وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه يدوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

الاجتماع ضم وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح ورئيس الهيئة العامة للإسكان والمرافق – رئيس اللجنة السيد أبوبكر علي بوقيلة ومقرر اللجنة الدكتور مصباح شير.

وكلف الثني اللجنة بموجب قرار المجلس رقم 23 لسنة 2020 ميلادي والذي يقتضي بدراسة كافة مختنقات واحتياجات بلديات الجنوب.

وناقش الرئيس خلال الاجتماع التقرير المقدم من اللجنة تمهيداً لاتخاذ خطوات تنفيذية بشأن تلبية كافة المتطلبات، مؤكداً أن الحكومة الليبية بصدد تنفيذ عدداً من المشاريع الخدمية بعدد من بلديات المنطقة الجنوبية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة الليبية لكافة المناطق في البلاد خاصة وأن الجنوب يعاني من توفر أبسط الاحتياجات الأساسية للحياة.