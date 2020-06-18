ليبيا – شارك وزير الدفاع الإيطالي لورينزو جويريني في أعمال اليوم الأول للاجتماع مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي (الناتو) والذي انعقد عبر الفيديو.

جويريني قال وفقاً لوكالة “نوفا” الإيطالية إن إيطاليا مصممة على ضمان أن تكون ولاية عملية إيريني محايدة ومتوازنة جغرافياً فيما يتعلق بالنزاع المستمر وملتزمة بضمان الإبلاغ عن جميع الانتهاكات على الفور وبشكل علني إلى لجنة العقوبات حول ليبيا التابعة لمجلس الأمن.

وأضاف جويريني: “أهمية العملية في دورها المتوازن الضروري لإعادة الأطراف إلى المفاوضات السياسية، ولهذا السبب نعول على تعاون جميع حلفاء الناتو في تنفيذ التفويض”.