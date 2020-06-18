 الدوري السعودي.. إعلان مواعيد استئناف المسابقة وختامها وانطلاقة الموسم الجديد – صحيفة المرصد الليبية
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السعودية – كشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس، مواعيد استئناف وختام منافسات الموسم الحالي 2019-2020، وكذلك موعد انطلاقة الموسم الجديد 2020-2021.

وحسب بيان الرابطة، يستأنف الدوري السعودي للمحترفين في الـ4 من أغسطس المقبل، على أن يختتم في الـ9 من سبتمبر.

كما كشفت الرابطة أن الموسم الجديد 2020-2021 سينطلق في الـ16 من أكتوبر المقبل.

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بالمقابل، سيبدأ دوري الدرجة الأولى في السعودية في الـ4 من أغسطس ويختتم في الـ20 من سبتمبر، على أن ينطلق الموسم الجديد 2020-2021 في الـ20 من أكتوبر.

يذكر أن منافسات الدوري السعودي معلقة منذ منتصف مارس الماضي بسبب الإجراءات الاحترازية لإيقاف تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: موقع الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم