الدولار يرتفع بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة

الدولار يرتفع بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة

الولايات المتحدة – ارتفع الدولار الأمريكي، بعد بيانات أظهرت زيادة قياسية في مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة في شهر مايو بعد شهرين متتاليين من الانخفاضات.

وعزز صعود الدولار الاعتقاد بأن أكبر اقتصاد في العالم ربما تجاوز المرحلة الأسوأ.

وزاد الدولار مكاسبه بعد أن رسم جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي صورة قاتمة للاقتصاد الأمريكي في أعقاب جائحة فيروس كورونا، وعزز ذلك جاذبية العملة الخضراء كملاذ استثماري آمن.

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية، 0.5 بالمئة إلى 97.049 في نهاية جلسة التداول، مع هبوط اليورو 0.6 في المئة إلى 1.1255 دولار.

كما استقر الدولار أمام العملة اليابانية عند 107.31 ين، بعد أن تخلى عن مكاسبه الأولية.

المصدر: رويترز