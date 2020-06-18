ليبيا – في اجتماع عبر دائرة الفيديو المغلقة دام لساعة واحدة أطلع المدير العام للمركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار ومدير المركز فرع سبها عبد الحميد الفاخري ومدير مكتب التأهب للطوارئ في مجال الصحة العامة كمال طلوع، السفير نورلاند بشأن وضع جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء ليبيا.

السفير نورلاند أثنى بحسب المكتب الاعلامي التابع للسفارة على جهود المركز وجهود شركائه المحليين والدوليين لتوسيع مراقبة الأمراض وتعزيز مختبرات الصحة العامة وتجهيز مراكز العزل الصحي وتعزيز الوعي بالصحة العامة على الرغم من التحديات التي يفرضها الصراع المستمر.

وأعرب السفير وكل من الدكتور النجار والدكتور الفاخري والدكتور طلوع عن قلقهم خاصة بشأن الوضع في فزان حيث لا تزال البنية التحتية الصحية العامة غائبة في غالبية المجتمعات المحلية.

وسلّط السفير الضوء على دعم الولايات المتحدة للجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يؤدّي إلى حلّ سياسي للصراع في ليبيا وشجّع جميع السلطات الليبية على وضع الخلافات السياسية جانبا للتركيز على الأزمة الصحية الحالية.

وتعهّدت الحكومة الأمريكية بتقديم أكثر من 12 مليون دولار استجابة لجائحة فيروس كورونا في ليبيا. وسيتم استخدام هذا التمويل لمجموعة متنوعة من الشركاء للكشف عن انتشار الفيروس ومنعه والسيطرة عليه، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الهشة من الليبيين والمهاجرين واللاجئين.