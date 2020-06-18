ليبيا – اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم مع عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية صرح بأن الاجتماع تناول استعراض التطورات الحالية للأزمة الليبية خاصةً في أعقاب صدور مبادرة “إعلان القاهرة” والسعي نحو تحقيق بنودها لا سيما وقف إطلاق النار.

كما تم في ذات السياق استعراض جهود أجهزة الدولة بناءً على تكليفات السيسي والتي تكللت بإنهاء أزمة المواطنين المصريين المحتجزين في ليبيا وتأمين وصولهم إلى البلاد حيث وجه الرئيس المصري بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة وأرواح المصريين بالخارج.

و شهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية بوجهٍ عام، خاصةً ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.