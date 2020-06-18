جنيف – أكدت منظمة الصحة العالمية أنها تعتبر نتائج اختبارات “ديكساميثازون” لعلاج فيروس كورونا المستجد “طفرة” في مكافحة الجائحة، مشددة على ضرورة استخدام هذا الدواء بإشراف دقيق للأطباء.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، خلال مؤتمر صحفي عقد امس: “ديكساميثازون يمثل واحدة من الطفرات الكثيرة اللازمة لمكافحة COVID-19، لكننا بحاجة إلى دراسة كل المعطيات الخاصة باستخدام الدواء”.

وشدد رايان على أنه من بالغ الأهمية اعتماد “ديكساميثازون” بإشراف دقيق من قبل الموظفين الطبيين، مشيرا إلى أنه من المهم جدا ضمان تخزين كميات كافية من هذا الدواء لاعتمادها في علاج الحالات الصعبة والحرجة.

وذكر المسؤول أنه يأمل في أن تكون الإرشادات الخاصة باستخدام هذا الدواء جاهزة في المستقبل القريب.

المصدر: “رويترز”