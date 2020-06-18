ليبيا – استقبل رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين أمس الأربعاء وفداً تركيًاً يضم كلاًّ من وزير الخارجية ووزير الخزينة والمالية والسفير التركي لدى ليبيا ورئيس المخابرات وعددٍ من كبار مسؤولي الرئاسة والحكومة التركية.

الطرفان ناقشا بحسب المكتب الاعلامي التابع للمجلس خلال الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا والجهود الدولية لحل الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد بالإضافة إلى عدد من ملفات التعاون في مجالات متعددة.

وتطرق المجتمعون إلى ملف عودة الشركات التركية لاستكمال أعمالها في ليبيا، إضافة إلى آليات التعاون في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والنفط، واستكمال تنفيذ مذكرة التفاهم الأمني والعسكري الموقعة بين أردوغان والسراج في شهر نوفمبر الماضي خاصة فيما يتعلق بالتعاون في بناء القدرات الدفاعية والأمنية لمسلحي الوفاق ، من خلال برامج التدريب والتأهيل والتجهيز، والمستجدات بشأن مذكرة التفاهم حول تحديد الصلاحيات البحرية.