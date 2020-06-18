اليمن – أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا في اليمن، امس عن تسجيل 17 إصابة جديدة و30 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقالت اللجنة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه “تم تسجيل 7 حالات في عدن و5 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج و4 حالات في الضالع”.

وأضافت أنه تم تسجيل 30 حالات وفاة لإصابات سابقة، 25 حالة منها في عدن و3 حالات في حضرموت وحالة واحدة في لحج وحالة واحدة في الضالع.

‏وأفادت بأنه تم تسجيل 179 حالة تعافي جديدة منها 177 حالة في عدن وحالتان في محافظة الضالع.

وبهذه الإحصائية ترتفع إجمالي حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا في اليمن منذ العاشر من أبريل، إلى 902 حالة بينها 244 حالة وفاة و271 حالة تعافي.

المصدر: RT