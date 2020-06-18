ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على زيارة الوفد التركي للعاصمة طرابلس.

امغيب أشار في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن الحكومة التركية تجتمع في طرابلس تحت شعار التعامل مع “حكومة الوفاق المعترف بها دولياً” وفق الاتفاق السياسي هذه الحكومة تتبع المجلس الرئاسي وهنالك ثلاثة اعضاء من المجلس الرئاسي الذي يجب ان تكون كل قراراته بالإجماع وفق اتفاق الصخيرات.

ولفت إلى أن هؤلاء الاعضاء الثلاثة قاطعوا المجلس الرئاسي والآن يجب عليهم ان يخرجوا ببيان يعلنون فيه العودة للمجلس الرئاسي بعد قبولهم بالمبادرة المصرية ويحذرون فيه من عدم قانونية أي إجراء او إتفاق او معاهدة يتم توقيعها بإسم المجلس الرئاسي او حكومة الوفاق إلا بعد إجتماع المجلس كاملاً لأن السراج يسعى لتسليم البلاد وكل مقدراتها للاتراك.