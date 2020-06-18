الولايات المتحدة – لن يطلق تلسكوب”جيمس ويب” الفضائي الأمريكي في 30 مارس عام 2021 كما كان مقررا سابقا.

أعلن ذلك نائب مدير ناسا لشؤون العلم الفضائي، توماس تسوربوخن، الذي قال إن انتشار وباء فيروس كورونا أدى إلى انخفاض عدد أفراد طاقم بعثة التلسكوب بمقدار ضعف تقريبا، ما تسبب بدوره في إبطاء وتائر اختبار بعض مكوناته.

ومضى قائلا إن ناسا ستعلن لاحقا عن موعد جديد لإطلاق التلسكوب، إلا أنها تعول على إطلاقه عام 2021 من مطار “كورو” الفضائي في غوايانا الفرنسية.

يذكر أن تلسكوب “جيمس ويب” المداري الفضائي يجب أن يحل محل مختبر “هابل” الفضائي. ويتوقع أن يطلق التلسكوب إلى نقطة “لاغرانج إل – 2 ” التي تبعد نحو 1.6 مليون كيلومتر عن الأرض. وشاركت في تصميمه إلى جانب ناسا الوكالتان الفضائيتان الأوروبية والكندية.

وبلغ قطر مرآة التلسكوب 6.5 متر. وتتكون المرآة من 18 قسما يشكل كل منها مسدسا متساوي الأضلاع بوزن 40 كيلوغراما. وصنعت المرآة من بيريليوم وهي مادة مقاومة لدرجة الحرارة المنخفضة.

ويخصص التلسكوب الجديد لدراسة أقدم النجوم والمجرات في الكون وكذلك للبحث عن كواكب صالحة للحياة.

المصدر: تاس